Estado pretende arrecadar R$ 890 milhões com IPVA

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul espera arrecadar R$ 890.211.432,58 com o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2021. A informação foi confirmada pela Sefaz-MS (Secretaria de Estado de Fazenda). No total serão entregues pelo menos 1.121.364 carnês para os contribuintes do Estado, cuja distribuição já começou no início deste mês.

Quem decidir pelo pagamento à vista e em conta única, com vencimento em 29 de janeiro, terá 15% de desconto. Para quem optar pelo pagamento na forma parcelada, a primeira parcela vencerá no dia 29 de janeiro, a segunda no dia 26 de fevereiro, a terceira no dia 31 de março, a quarta no dia 30 de abril e a quinta parcela no dia 31 de maio. Para o parcelamento, o valor mínimo tem de ser de R$ 30 para motos e R$ 55 para os demais automóveis.

Além disso, os descontos e as condições especiais de pagamento do IPVA vão ser mantidos sem alterações para 2021. Sobre as alíquotas, os valores também permanecem os mesmos, sendo de 3,5% para carros de passeio e camionetas usados. Para caminhão, ônibus e micro-ônibus o percentual será de 2%; e de 4,5% para carros de passeio com capacidade de até oito passageiros, que utilizem óleo diesel. No caso dos veículos novos de revendedores localizados em Mato Grosso do Sul, a redução na base de cálculo continua de 50%.

(Texto: Michelly Perez)

