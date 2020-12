MSGÁS investe mais de R$1 milhão em rede no Rita Vieira

Obras são feitas para expandir a distribuição e desenvolver a região

Quem passa pela região do Parque Residencial Rita Vieira se depara com equipes da empresa MSGÁS, responsável pela distribuição de gás natural canalizado em Mato Grosso do Sul, atuando desde meados de outubro. Para a equipe do jornal O Estado, a companhia confirmou que as obras no valor de R$ 1.350.000,00, entre material e mão de obra, visam à expansão por meio de 2,3 km de rede que vai atender condomínios e comércios do local.

Segundo a empresa, com pelo menos 20 funcionários atuando desde o início de outubro, a intenção é a de possibilitar a distribuição de gás em uma das regiões de expansão da Capital. Vale lembrar que a meta da empresa é a de consolidar pelo menos outros 18 mil clientes até 2025.

“O objetivo é atender condomínios e comércios da região com gás natural e dar condições para futuras expansões, que seguiriam pelas Avenidas Marquês de Pombal e Marquês de Lavradio, interligando com a rede já existente nos altos da Avenida Afonso Pena. No total, são 2,3 km de rede. A frente de trabalho é composta por cerca de 20 homens”, destacou em nota.

A empresa informou ainda que a obra é uma continuação da expansão das obras na Rua Vitor Meireles. Agora, os trabalhos seguem pela Avenida Frida Puxian, passando pela Rua Salomão Abdalla, e que vai se ligar à rede que já existe na Avenida Rita Vieira, passando também por uma ERS (Estação de Redução Regulagem Secundária), que está localizada em um terreno na Avenida Rita Vieira.

Investimentos

A região deverá receber, em breve, investimentos de pelo menos R$ 2,5 milhões para a construção do novo acesso às Moreninhas, projeto que deverá ser finalizado até 2022, conforme já divulgado pelo jornal O Estado em agosto deste ano. A construção do novo acesso se dará a partir do prolongamento da Avenida Rita Vieira de Andrade até a Avenida Guaicurus, onde uma nova via será criada, com aproximadamente mais 2,5 km. A duplicação começa no ponto onde uma das pistas da Rita Vieira termina, na altura da Rua Martine de Moraes, e vai até a Avenida Guaicurus. A partir daí, a construção vai contar com uma ponte sobre o Córrego Lageado.

Além disso, outro projeto que deverá sair do papel no próximo ano é o do Shopping das Moreninhas, que inclusive já conta com site on-line, onde se destacam uma área interna de pelo menos 27.744,62 m2 . Que contará com 7 lojas âncoras, 4 semiâncoras, 6 megalojas, 196 lojas satélites, praça de alimentação com 1.400 lugares, 3 restaurantes, praça de eventos e cinema Multiplex. Além disso, o local contará com um estacionamento com capacidade para mais de 1.500 vagas.

(Texto: Michelly Perez)

