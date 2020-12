Dólar finaliza sessão com variação de 0.8%, a R$ 5.12

O dólar voltou a fechar mais uma sessão com estabilidade nesta terça-feira (08). Com variação positiva de 0.08%, a moeda norte-americana ficou cotada a R$ 5.12.

Após encerrar o dia em queda na segunda-feira, o Ibovespa sofreu valorização de 0.18%, a 113.793,06 pontos. Na máxima, chegou a 114.381,14 pontos. O volume financeiro somou 28,1 bilhões de reais.

DESTAQUES

– BRF ON saltou 8,69%, em meio à divulgação de plano de crescimento de 10 anos, quando prevê investimentos de 55 bilhões de reais, com receita líquida alcançando 100 bilhões de reais e Ebitda crescendo mais do que 3,5 vezes.

– ELETROBRAS ON e ELETROBRAS PNB avançaram 5,92% e 4,99%, respectivamente. O BTG Pactual iniciou a cobertura da estatal com recomendação de “compra” e preço-alvo de 57 reais para as ONs e de 63 reais para as PNBs.

– MAGAZINE LUIZA ON subiu 4,83%, em sessão sem direção comum no setor de varejo online no Ibovespa, com VIA VAREJO ON valorizando-se 1,55%, enquanto B2W ON caiu 0,33%.

– ITAÚ UNIBANCO PN perdeu fôlego e fechou em baixa de 0,26%, enquanto BRADESCO PN recuou 1,19%.

– VALE ON terminou com variação negativa de 0,06%, com papéis de mineração e siderurgia fechando no vermelho, com destaque para USIMINAS PNA, que recuou 4,29%.

– PETROBRAS PN caiu 1,26% e PETROBRAS ON recuou 0,87%, enfraquecendo o Ibovespa, em sessão sem tendência única dos contratos futuros de petróleo no exterior.

– SUZANO ON subiu apenas 0,15%, mesmo após anúncio de aumento de preços de celulose a clientes do Sudeste Asiático e Oriente Médio, para 550 dólares a tonelada. No setor, KLABIN UNIT fechou estável.

– EMBRAER ON fechou em baixa de 2,03%, em meio a movimentos de realização de lucros após acumular alta de 15,7% nos cinco primeiros pregões de dezembro. No ano, a ação da companhia aérea ainda recua mais de 50%.

*Com informações da Reuters

