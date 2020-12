Homem morre após ser espancado por causa de R$500

Ademir Cristaldo, de 47 anos, morreu nesta terça-feira (8) após ser internado, vítima de um espancamento. A agressão foi na manhã de segunda-feira (7), em uma casa na rua Elis Regina, no bairro Jardim Carioca, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a irmã da vítima procurou à delegacia e contou que Ademir ingeria bebida alcoólica no local do crime quando o suspeito, conhecido na região como “Capoeirista”, passou a agredir o irmão dela. De acordo com a mulher, o autor do espancamento queria roubar R$500 de Ademir.

A vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na Depac Centro.

