Aquário do Pantanal será opção para celebrar Natal

Como forma de compensar os campo-grandenses pela ausência da Cidade do Natal neste ano, suspensa pela prefeitura em razão da pandemia de COVID-19, o governo do Estado inicia na próxima sexta-feira (11) a projeção de imagens natalinas no Aquário do Pantanal, nos Altos da Afonso Pena.

Segundo a assessoria, a iniciativa partiu do próprio governo. O telão em frente à construção ainda inacabada do Aquário vai projetar fotos de pontos da Capital com temática natalina e frases de boas festas, com luzes. As apresentações ocorrerão em todos os fins de semana, a partir das noites de sexta, e na véspera e dia de Natal.

Um vídeo com testes realizados na última sexta-feira (4) circula pelas redes sociais. Foi montada uma estrutura dentro do pátio do Aquário com duas tendas, que possuem quatro projetores, que além da imagem, ainda dispõem de caixas de som. As imagens com som são projetadas na estrutura do Aquário.

O custo da implantação não foi divulgada pelo governo do Estado até a conclusão desta reportagem. O Estado apurou que as pessoas podem chegar até o portão do Aquário. Segundo informações apuradas, as transmissões começam às 19h e seguem até 21h30.

(Texto: Rafael Ribeiro)