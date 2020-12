MS vai receber investimento de R$1,3 milhão para sala de vacinação

No enfrentamento à COVID-19, o Ministério da Saúde anunciou ontem (7), o incentivo financeiro de R$ 59,4 milhões a Rede de Frio e R$ 2,8 milhões para a Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal. Conforme o DOU (Diário Oficial da União), Mato Grosso do Sul deve receber R$1,343 milhão destinado a unidades de saúde em municípios acima de 100 mil habitantes.

Destes, serão R$ 1.259.550,00 para a Rede de Frio, além de R$ 84 mil para o Sistema de Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal. Em Campo Grande, serão implementadas seis salas de vacina, uma câmara refrigerada, além de recursos como computadores freezers, ventiladores pulmonares, maca, mesas, cadeiras e desfibriladores.

De acordo com o Ministério da Saúde, os recursos destinados serão viabilizados em caráter excepcional e temporário. A aquisição dos equipamentos deverá ocorrer diretamente pelos estados e Distrito Federal.

As relações das unidades beneficiadas, conforme as pactuações de que trata o caput, deverão ser informadas pelos estados ao Ministério da Saúde, no prazo de cinco dias úteis contados da data da pactuação, por ofício à Secretaria de Vigilância em Saúde.

Plano Nacional de Imunização

No sábado (5), o Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e o Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) divulgaram uma nota conjunta na qual solicitam que todas as vacinas seguras e eficazes contra a COVID-19 sejam incorporadas no PNI (Programa Nacional de Imunizações). No texto, as entidades exigem que as decisões sobre a imunização “não sejam pautadas por questões alheias aos interesses do País”.

Na semana passada, o Ministério da Saúde divulgou que o cronograma de vacinação prevê o início das aplicações em março. Divididas em quatro etapas, os idosos com 75 anos ou mais, profissionais de saúde e indígenas terão prioridade na imunização.

Segundo o governo federal, o país possui acordos para o fornecimento de 142,9 milhões de doses de vacinas. Destes, 100,4 milhões de doses serão fabricadas pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e AstraZeneca, além de 42,5 milhões de imunizantes que serão fornecidos pela Covax Facility, iniciativa da OMS (Organização Mundial de Saúde).

A nota divulgada pelos conselhos também destaca a “necessidade de se alcançar a imunização de toda a população brasileira, com a máxima brevidade”.

(Texto: Mariana Moreira)