Tratando câncer, Fátima Bernardes ganha homenagem após operação

Fátima Bernardes agradeceu as mensagens recebidas após se submeter a uma cirurgia em virtude de um câncer no útero. A doença foi revelada pela jornalista na semana passada e, desde então, a apresentadora do “Encontro” se afastou do matinal. A previsão é que Fátima tenha alta ainda nesta segunda-feira (7), mas não há data de retorno estabelecida ao vídeo, o que só deve ocorrer em 2021.

“Gratidão. Quantos amigos queridos, quantas mensagens lindas. Saudades de todos”, escreveu ao compartilhar vídeo do “Encontro” no qual várias pessoas ergueram plaquinhas demonstrando sua torcida para a jornalista, que se emocionou com poema de Bráulio Bessa.

Mais uma vez, Fátima ganhou recados de seguidores famosos e anônimos torcendo pela sua recuperação. “Vai dar tudo certo”, “Deus é contigo”, “muita saúde”, “tenha fé”, “que Nossa Senhora esteja ao teu lado nessa batalha!, “saudade”, “força” e “já deu certo” foram algumas das mensagens deixadas para a namorada de Túlio Gadêlha, que havia destacado a cumplicidade do casal após a revelação do diagnóstico.

