Homem atea fogo em apartamento de ex-companheira

No final da tarde deste domingo (6), o Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores para atender uma ocorrência de incêndio em um apartamento no Condomínio Ema, bairro Novo Oeste, em Três Lagoas (MS).

Segundo o boletim de ocorrência, um homem teria ateado fogo no apartamento da ex-companheira, no qual não havia ninguém no momento do crime. Os bombeiros combateram o incêndio e isolaram o local para averiguação da polícia.

Conforme a vítima, ela, que ficou sabendo do incêndio por meio de vizinhos, não foi ao local por medo de encontrar o autor. À polícia, a mulher informou que o ex-companheiro também danificou seu veículo, conforme havia ameaçado por meio de mensagens.

A vítima informou ainda que já possui medidas protetivas contra o ex-companheiro, que também cumpre pena em regime semi-aberto.

Com informações da Rádio Caçula

