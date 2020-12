Abertas pré-inscrições para curso de documentário

O MIS (Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul), em parceria com a TVE Cultura MS, promove o II curso de documentário: MS em Imagens e Sons. O evento é gratuito e ocorrerá em uma etapa on-line e outra presencial, direcionado para pessoas a partir de 15 anos, que moram na Capital ou no interior e que tenham conhecimentos básicos do audiovisual. A pré-inscrição pode ser feita de hoje até 18 de dezembro pela internet. Serão selecionados 30 participantes. Hoje, às 9h, acontece uma live pelo Facebook da Fundação de Cultura com Marinete Pinheiro, Caciano Lima, Carlos Diehl e Bosco Martins, organizadores do projeto.

O curso de documentário MS em Imagens e Sons é fruto do Prêmio Darcy Ribeiro, do Instituto Brasileiro de Museu (IBRAM), recebido neste ano pelo Museu da Imagem e do Som. O prêmio é resultado da ação educativa desenvolvida em 2017, quando foi realizado o curso de documentário “MS 40 anos em Histórias Cinematográficas”.

O curso será ministrado pela coordenadora do MIS, Marinete Pinheiro, e pelo produtor-executivo da TVE Cultura MS, Carlos Diehl. A ideia é produzir filmes documentários utilizando material de arquivo/acervo do MIS e da TVE, além de incentivar os participantes a utilizarem fotografias, vídeos, objetos, memórias de família, ou seja, coisas do cotidiano para a criação dos trabalhos.

