Vídeo: Temporal causa queda de telhado em posto de combustível

O temporal da tarde desta quinta-feira (03) causou estragos no telhado de um posto de combustíveis, em Campo Grande. O estabelecimento, localizado no Bairro Carandá Bosque, próximo à avenida Mato Grosso, ficou com uma parte da estrutura destruída.

Segundo o gerente do local, Ronildo Lima, a queda do telhado danificou somente o filtro de uma das bombas. Ele relatou ,ainda, que no momento do acidente um veículo que estava próximo da bomba foi atingido na parte traseira, mas o condutor não ficou ferido.

Conforme apurado pelo jornal O Estado Online, era possível ver os destroços do telhado no asfalto da esquina da Avenida Teodorowick e também na calçada.

Ainda segundo o gerente do posto, todos os 13 funcionários do estabelecimento passam bem. Questionado sobre o valor do prejuízo, ele afirmou que não há estimativa do valor, pois ainda estão realizando a avaliação.



