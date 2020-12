Imortal da Academia Brasileira de Letras lança livro na Capital

O escritor Carlos Nejar, da ABL (Academia Brasileira de Letras), lança hoje o livro “A Tribo dos Sete Relâmpagos”, em Campo Grande. Com 60 anos de carreira literária, o acadêmico também vai autografar as obras “O Evangelho Segundo o Vento” e “Sélesis e o Livro de Silbion”, que foram reeditados pela Life Editora, em edição de luxo com capa dura. O lançamento acontece a partir das 16h, na Livraria Lê.

Nejar é poeta, ficcionista, tradutor e crítico, e integra a ABL desde 1989. A publicação “Quarterly Review of Literature”, dos Estados Unidos, o escolheu como um dos grandes escritores da atualidade. O escritor já havia sido considerado um dos dez poetas mais importantes do Brasil pela revista “Literature World Today”.

“Não tento ser moderno, tento ser inventivo. Não conheço meio nem fim na criação, a palavra me leva. A palavra tem que voar. A palavra que não voa não resiste ao tempo”, define o imortal.

Os livros de Carlos Nejar misturam poesia, contos, ficção e prosa em uma união de gêneros muito particular. As duas obras que foram reeditas pela Life Editora estavam esgotadas.

Estão em produção, para 2021, três livros inéditos do autor. “Não estou preocupado com gênero. Eu habito a linguagem, para que ela não caia no lugar-comum, para que não seja linear, mas inventiva. A gente não busca inovar, a gente inova porque é a nossa natureza”, afirma Nejar.

(Texto: Da redação)

