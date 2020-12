Aos 93 anos, Cid Moreira retorna ao rádio

Cid Moreira está retornando à rádio, desta vez em formato web. O jornalista, que foi o primeiro apresentador do “Jornal Nacional” e iniciou a carreira no rádio, lançou a Rádio Conhecer, que terá programas apresentados por ele.

Ele revela que, aos 93 anos de idades, já não imaginava retornar ao rádio e vive um momento de muita alegria com o novo projeto, sentimento que descreve como um “renascimento”. “Me sinto emocionado como se estivesse entrando no rádio pela primeira vez”, afirma.

Para o jornalista, dono de uma das vozes mais conhecidas do país, a radio on-line é um formato impressionante, visto que mescla a velocidade característica desse tipo de veículo com o grande alcance proporcionado pela internet. Quando iniciou sua carreira, ainda era utilizado o rádio a válvula e, por isso, ele se surpreende com a facilidade de conexão atual.

De acordo com Cyro César, também criador da Rádio Conhecer, a presença do rádio no mundo on- -line é uma tendência mundial e marca a transição de um dos meios de comunicação mais antigos. Além disso, ele ressalta que uma das vantagens é a possibilidade de elementos interativos, que serão utilizados no projeto.

Com uma programação leve e que aborda assuntos de diferentes áreas do conhecimento, a rádio estará no ar 24h por dia, mesclando uma grade com música e informação.

A proposta é de que os temas sejam diferentes do que é abordado no cotidiano da mídia tradicional, apresentados por Cid e especialistas da área. O primeiro programa será sobre astronomia.

Do rádio às televisões brasileiras

Cid Moreira iniciou sua carreira na Rádio Difusora de Taubaté, cidade no interior de São Paulo, aos 17 anos. Ele lembra que, na época, era tímido e sofria gagueira, principalmente quando alguém o via no estúdio.

Ainda naquela época, ele conta que recebia conselhos de um locutor que, certo dia, afirmou que sua voz seria conhecida em todo o país. Ele estava certo. Em 1969, Cid se tornou o primeiro apresentador do maior telejornal do Brasil, o “Jornal Nacional”.

Além disso, ele também participou de projetos paralelos, como a gravação da Bíblia e de poemas. Aos 76 anos de carreira, atualmente ele se dedica principalmente às redes sociais e ao canal no YouTube. Ele afirma se sentir realizado pessoalmente e profissionalmente

