Suspensão de corte de água é prorrogada na Capital

Em razão da pandemia do novo coronavírus, a prefeitura confirmou que fará uma nova prorrogação da suspensão do corte de água. A medida deve ser publicada nos próximos dias no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande). A última prorrogação terminou ontem (1º).

Desde o dia 18 de março, quando foram divulgados os primeiros casos da COVID-19, a prefeitura adotou a suspensão do corte de água para auxiliar famílias que tiveram a renda prejudicada pela pandemia.

As contas vencidas durante a vigência da medida poderão ser parcelados em até 36 vezes, sem cobrança de juros e correção monetária.

O último decreto prorrogando a suspensão do corte foi publicado no Diário Oficial do dia 4 de novembro. Na ocasião a prorrogação foi decretada por mais 30 dias com efeito retroativo a conta do dia 1º de novembro.

(Texto: Dayane Medina)