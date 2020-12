TRE-MS conquista categoria Diamante no Prêmio CNJ

No XIV Encontro Nacional do Poder Judiciário, que neste ano ocorreu na última sexta- -feira (27), de forma virtual em razão da pandemia, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) conquistou ela primeira vez o Prêmio CNJ de Qualidade em 2020 na categoria DIAMANTE: o mais alto grau concedido pelo Conselho Nacional de Justiça aos tribunais brasileiros.

A cada ano, o TRE-MS melhora seu desempenho e, mais uma vez, se destaca no cenário nacional. Após receber o Selo Prata por dois anos consecutivos, o TRE-MS obteve a certificação máxima: o Selo Diamante.

Sobre a importância da premiação, o desembargador João Maria Lós destacou: “A conquista é de todos! Registro aqui o meu reconhecimento e agradecimento aos magistrados, servidores e colaboradores do TRE-MS, que, mesmo diante de um cenário tão adverso de pandemia, não mediram esforços para que um prêmio de tamanho destaque fosse hoje uma realidade da Justiça Eleitoral sul-mato-grossense. Ademais, quero destacar que o resultado exitoso deu-se, primordialmente, pela grande cooperação ocorrida entre as diversas unidades envolvidas no processo”.

