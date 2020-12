Diplomação dos candidatos só terá presença de eleitos

A diplomação do prefeito reeleito Marquinhos Trad, da vice Adriane Lopes e dos vereadores eleitos para a Câmara acontecerá em conformidade com regras de biossegurança, conforme o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul.

O presidente do TRE-MS, desembargador João Maria Lós, esclareceu durante entrevista no programa “Giro Estadual de Notícias” que a solenidade acontecerá no plenário do tribunal com a presença exclusiva dos eleitos, que deverão comparecer sem acompanhantes e será transmitida ao vivo pelo YouTube do tribunal.

“O doutor Paulo Afonso de Oliveira é o juiz incumbido da diplomação. Ele fará a diplomação dos eleitos em Campo Grande somente com a presença dos candidatos eleitos. Vamos manter distanciamento, uso de máscara e terá álcool em gel disponível”, afirmou o presidente do TRE.

(Texto: Andrea Cruz)