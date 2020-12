Mulher vai presa após agredir filha e matar cão de 03 meses

Um mulher foi presa nesta segunda-feira (30), suspeita de praticar os crimes de lesão corporal dolosa, ameaça, injúria e abandono de incapaz contra a filha de 15 anos, além de matar um cão da raça “pit bull”, de 03 meses. O caso aconteceu no município de Ribas do Rio Pardo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima, adolescente de 15 anos, compareceu à Delegacia, acompanhada por conselheiras tutelares, e disse que estava em casa à noite com uma amiga, quando sua mãe chegou ao local e passou a proferir palavras de baixo calão.

A suspeita, que havia passado o dia ingerindo bebidas alcoólicas e, possivelmente, estava embriagada, começou a agredir a própria filha, com tapas, puxões de cabelo e tentando esganá-la com as mãos.

Ainda enfurecida, a suspeita atirou um copo no cachorro de estimação da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo do cachorro teria sido jogado em um matagal por um membro da família.

Se não bastasse, a vítima informou que a suspeita a mandou sair da casa onde residem, senão ela iria quebrar o celular no rosto da própria filha.

