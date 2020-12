Dezembro começa com 272 vagas de emprego

O mês de dezembro começou com 272 vagas de emprego ofertadas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho), entre as vagas 41 são para PCD (Pessoa com Deficiência). As vagas para o setor de limpeza conta com salário mais gratificação e benefícios.

Para o setor de limpeza e conservação de áreas públicas estão sendo ofertadas 8 vagas, na função de conservar a limpeza de logradouros públicos por meio da coleta de lixo, varrições e roçar com máquina própria (saber utilizar a máquina roçadeira), com experiência comprovada em carteira ou referência. É necessário ter ensino fundamental completo. O salário é R$1.062,00 mais vale transporte, gratificação de R$ 53,69 e alimentação no local.

Três vagas são oferecidas para supervisionar as rotinas administrativas em instituições públicas e privadas, chefiando diretamente a equipe de limpeza e manutenção. Para vaga é preciso ter experiência comprovada em carteira, CNH categoria B e ensino médio completo. Com Salário de R$1.062,00 mais gratificação por função de R$413,00, vale transporte e alimentação no local.

Serviços

A Funsat divulga diariamente vagas de emprego, que estão disponíveis no site, redes sociais e através do aplicativo Sine Fácil (gratuitamente para Android e IOS). É importante ressaltar que, se o candidato não possuir cadastro, é necessário que o mesmo compareça na sede da Funsat localizada na Rua 14 de Julho, 992. O horário especial de atendimento é das 07h30min às 13h30min, de segunda a sexta-feira.

