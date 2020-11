Prefeitura entrega 10 novos respiradores para Hospital Regional

O Hospital Regional Rosa Pedrossian recebeu 10 novos respiradores da Prefeitura de Campo Grande nesta segunda-feira (30). Os equipamentos serão destinados para os leitos intensivos (UTIs).

Os respiradores, repassados pelo ministério da saúde, chegaram na última semana em Campo Grande para auxiliar na estruturação dos hospitais.

“O Hospital Regional é a referência no tratamento da infecção, por isso é necessário que a entrega aconteça o mais rápido possível lá”, explica o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

De acordo com o secretário, os aparelhos poderão ser utilizados tanto na abertura de novos leitos ou para reserva estratégica da instituição. “Caso algum aparelho estrague, essa reserva garantirá o atendimento do paciente, já que há um aparelho extra em boas condições no local”, conclui.

