Homem posta foto com tucano morto e é multado pela PMA

Polícia Militar Ambiental de Mundo Novo multou em R$500 um homem de 66 anos que postou nas redes uma foto onde aparecia com uma faca e um tucano abatido pendurado por uma corda, como se fosse aproveitar a carne do animal. O caso foi na cidade de Paranhos, nesse domingo (29).

Segundo a PMA, o homem confirmou ser o autor da foto, disse que havia atropelado o tucano e que imagem foi divulgada com conotação política. Ainda conforme a polícia, “mesmo se tivesse atropelado não poderia utilizar o subproduto, pois a Lei de Crimes Ambientais protege a fauna e todos os seus subprodutos. Tanto faz ser pego com o bico, ou com o tucano inteiro”, informou em nota.

O homem vai responder por crime ambiental, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção. Além da multa, ele ainda foi autuado.

Veja mais: