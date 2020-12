Polícia Militar apreende pneus contrabandeados

Homem de 31 anos foi flagrado por policiais militares com pneus contrabandeados, em Ponta Porã, na madrugada desta segunda-feira (30).

A equipe da Polícia Militar de Itamarati realizava rondas na região da Vila do Secador e viu um carro, com placas de Campo Grande, que seguia em baixa velocidade e com faróis apagados.

O motorista foi abordado e, durante buscas no interior do veículo, os policiais encontraram 15 pneus de origem estrangeira. O suspeito disse que levaria a carga contrabandeada até Campo Grande. A mercadoria foi apreendida e encaminhada para a Receita Federal.

Veja mais: