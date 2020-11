PM salva adolescente que foi agredido e se afogava em lago

Adolescente, que não teve a idade divulgada, foi socorrido por policiais militares após ser agredido e se afogar em um lago, em Paranaíba, na madrugada desse domingo (30).

Segundo a polícia, a equipe fazia rondas nas proximidades da praça e viu uma grande aglomeração de pessoas no local. Em seguida, o grupo começou uma briga generalizada, os militares foram em direção aos envolvidos que se dispersaram.

Os agentes perceberam que dentro do lago havia dois homens agredindo com socos, garrafadas e, ainda, afogando outro jovem. Os policiais fizeram disparos com armas de borracha para conter a briga. A dupla fugiu do local e a vítima submergia desfalecida. Um dos policiais pulou no lago de aproximadamente 2,5 de profundidade e conseguiu puxar o adolescente para a margem.

Ainda conforme a polícia, o adolescente estava bastante debilitado. Os militares fizeram os primeiros socorros e a vítima foi levada pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa do município.

