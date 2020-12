Polícia entrega cestas básicas usadas para compra de votos

Delegacia de Paraíso das águas entregou 30 cestas básicas, que foram apreendidas durante campanha eleitoral, para a Secretaria de Assistência Social do Município.

Segundo a polícia, as cestas foram apreendidas no dia 11 de novembro e há suspeitas de que seriam utilizadas para compra de votos. No total, são 15 cestas de alimentos e 15 de produtos de limpeza.

A entrega foi feita na última sexta-feira (27), após parecer favorável do Ministério Público Eleitoral e da Justiça Eleitoral de Chapadão do Sul.

