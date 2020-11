O Estado:MS tem registrado um aumento no número de casos da COVID-19; é possível dizer que esta é uma segunda onda da doença?

Croda: Para Campo Grande, com certeza. Nós já estamos quase no mesmo número de casos que tivemos de RT-PCR positivos, que é a doença ativa, que nós tivemos no pior momento da pandemia na Capital. Então, nós podemos afirmar que estamos vivendo uma segunda onda. Esta afirmação é extremamente particular para a cidade de Campo Grande, o que, lógico, impacta o Estado como um todo, mas nós observamos a maior parte da doença relacionada à Capital.

O Estado: A campanha eleitoral, que ocorreu nos últimos meses, pode ter influenciado no aumento dos casos?

Croda: Com certeza, toda atividade que está associada a aglomeração nós já identificamos que pode ser fonte importante no aumento de casos. Além da campanha política que foi associada a reuniões, comícios, carreatas que, de alguma forma, aglomeram pessoas, nós podemos associar à anulação de praticamente todos os decretos, deixando apenas a restrição das escolas. Dessa forma, bares, shows e restaurantes, que são locais muito frequentes de transmissão, em que, normalmente, não se usa máscara, estão associados a uma aglomeração importante. Esta foi a causa do aumento de casos na Europa, que se iniciou nesses locais, principalmente em jovens. Esta é uma das características que se repetem aqui. Nós vemos o aumento significativo em jovens e, posteriormente, em idosos, porque esses jovens convivem com idosos. Então, nós temos esse boom de casos, que se iniciou na semana passada, o que provoca o boom de internações, porque a contaminação acontece após esses jovens, que vão em confraternizações e reuniões políticas, retornarem para suas residências e para as pessoas mais velhas, que possuem o maior risco de internação. Nós podemos falar que isso foi uma soma de eventos. Por exemplo, nos feriados, em que nós notamos aglomeração importante; as eleições políticas, que foram associadas a atos de aglomeração; a liberação de qualquer tipo de atividade, qualquer aglomeração, incluindo casamentos, shows, bares e restaurantes sem nenhuma restrição em ternos de horário de funcionamento. Isso tudo aumenta o contato entre as pessoas e aumenta a transmissão do vírus. Portanto, reflete no aumento de casos e na necessidade de internações.

Confira a entrevista completa aqui, em nossa versão digital