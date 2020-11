Mãe tenta entrar em presídio com droga enrolada em cobertor

Mulher de 39 anos foi flagrada nesta segunda-feira (30) ao tentar entrar com droga enrolada em cobertor no Presídio de Trânsito de Campo Grande. A suspeita é de que ela entregaria o entorpecente para o filho que está detido no local.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher foi visitar o filho e, durante a revista nos pertences, foi encontrada uma porção de maconha na costura do cobertor .

Para a polícia, ela disse que não sabia que havia droga enrolada na coberta e que, talvez, o marido tenha colocado o entorpecente no local, pois era o único que estava com ela na casa. O caso foi registrado na Depac Centro.

Veja mais: