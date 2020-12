Dólar encerra novembro em alta e vai a R$ 5.34

O dólar iniciou a semana em alta de 0.39%, nesta segunda-feira (30), cotado a R$ 5.34 reais na venda. A moeda norte-americana fecha o mês de novembro com desvalorização 6,82%. É a maior baixa mensal desde outubro de 2018 (-7,79%) e a mais forte para meses de novembro desde pelo menos 2002.

Conforme a Reuters, ao longo do dia, o dólar no Brasil oscilou entre 5,3974 reais (+1,34%) e 5,2762 reais (-0,94%), com a volatilidade associada, entre outros motivos, à “briga” entre comprados e vendidos pela Ptax de fim de mês.

Apesar de encerrar o dia em queda de 1.52%, a 108.893,32 pontos, o Ibovespa acumulou em novembro a maior alta percentual para o mês desde 1999 e voltou a trabalhar em patamares próximos de fevereiro.

MAIORES ALTAS

Nome Variação % Valor (R$)

AZUL4 +3.17% R$ 38,06

YDUQ3 +2.88% R$ 32,92

CRFB3 +2.68% R$ 19,93

GOLL4 +2.57% R$ 23,55

RADL3 +1.56% R$ 26,08

MAIORES BAIXAS

Nome Variação % Valor (R$)

BTOW3 -7.34% R$ 70,99

VVAR3 -4.60% R$ 17,64

CSAN3 -4.48% R$ 78,52

BRML3 -4.01% R$ 9,82

HGTX3 -3.84% R$ 17,28

