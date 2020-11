Polícia investiga segundo homicídio por suposta briga de trânsito

Gabriel de Souza Silva, 21, é a segunda vítima de uma briga ocorrida no Bairro Chácara das Mansões, na saída para São Paulo, em Campo Grande. O corpo foi localizado na manhã deste domingo (29) na Rua Capão Redondo.

De acordo com informações policiais, o cadáver foi encontrado a 2 quilômetros de onde Maykon Cezarin da Silva, 23, morreu com tiro no peito na noite de ontem (29). Um rapaz, que estava com os dois outros jovens, está desaparecido.

A suspeita é de que os tiros foram disparados por um empresário de 41 anos, que foi perseguido por trio após briga de trânsito. Confira o caso completo.