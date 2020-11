Rapaz invade casa e morre com tiro no peito na Capital

Maykon Cezarin da Silva, 23, morreu com tiro no peito na noite de ontem (29), na Rua Capão Redondo, no Chácara das Mansões, bairro localizado na saída para São Paulo, em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, duas equipes policias se deslocaram até o local que havia um corpo identificado através de documento pessoal da vítima, que apresentava perfuração no peito com saída nas costas, conforme analisado pela perícia.

No local, um senhor de 62 anos informou que a casa na qual houve o tumulto é de sua filha e seu genro, onde moram com mais três filhos. E que por volta das 20h20, recebeu uma ligação da filha dizendo para ele ir ao local urgentemente, pois três homens estavam atrás do seu marido e que um dos indivíduos foi atingido com um tiro e os outros dois correram para o mato.

Aos policiais, a testemunha disse ter ido até o o endereço em cerca de 50 minutos, e que quando chegou já estava no local a Policia Militar realizando a devida preservação do local e que sua filha, genro e netos não estavam mais e que o portão de elevação da residência estava aberto. Foram feitas buscas na mata, mas nada foi localizado.

Ele complementou que na casa de Rosivaldo havia uma Toyota Hilux branca nova e um Citroen C3 preto que não estavam mais na casa e acrescentou ainda que seu genro possui uma pistola calibre 380 e é proprietário de transportadora em posto de gasolina na região.

Amigo do Maykon

No Fiat Uno, foi encontrado o documento pessoal de Gabriel de Sousa Silva. Em seguida, os policiais do Choque chegaram até o endereço da mãe de Gabriel, que disse que era a proprietária do veículo e que Gabriel passou a tarde com Maykon e depois resolveram sair.

Além disso, ela informou que é possível que um indivíduo identificado como Kleber estava com Maykon e Gabriel. Maykon e Gabriel trabalhavam juntos de açougueiros.

No bolso da calça da vítima, foram encontrados celular e porção de maconha. O caso foi registrado como homicídio simples na CEPOL (Centro Especializado de Polícia Integrada).