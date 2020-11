Homem ameaça namorada, vai preso e pode ser solto ao pagar fiança

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso na noite de sexta-feira (27) em Dourados depois que a ex-namorada correu até viatura da Polícia Militar para denunciá-lo por ameaça. Abordado em um carro, ele estava com um revólver sob o banco do motorista e terá que pagar fiança de R$ 4,1 mil para deixar a cadeia.

O caso foi registrado por volta das 23h30 de ontem, quando os militares faziam patrulhamento de rotina na região da Vila São Braz. Quando a viatura trafegava em baixa velocidade próximo ao cruzamento das ruas Flávio Seabra Calixto e S 4, a mulher correu em sua direção.

Ela relatou que o ex-namorado a estava ameaçando com uma arma e informou que ele estava nas proximidades, em um veículo Fiat Uno.

A equipe policial localizou o carro em rondas pelo entorno e o suspeito tentou fugir, mas acabou abordado.

Durante a checagem, os militares encontraram sob o banco do motorista um revólver calibre 22. O homem confirmou ter discutido com a ex-namorada, mas negou tê-la ameaçado. Levado à delegacia, acabou autuado por porte, com fiança arbitrada em R$ 4.180,00.

Com informações do Dourados News

