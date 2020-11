Lojistas esperam movimentar até 30% a mais hoje

Mesmo com um ano atípico para a economia, os comerciantes de Campo Grande estão se mostrando otimistas com a Black Friday, que se inicia hoje (27). Alguns deles esperam vender entre 20% e 30% a mais em relação a 2019. No entanto, diferente de anos anteriores, o comércio não abrirá as portas na madrugada, tendo o horário permitido somente das 7h às 22h.

Neste caso, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL CG), Adelaido Vila, alerta para que os consumidores cheguem apenas uma hora antes da abertura dos comércios. “Muitas pessoas estavam acostumadas a passar a madrugada nas filas. Com a pandemia e as medidas de biossegurança, estamos alertando os consumidores para que cheguem a partir das 6h, pois as lojas estão autorizadas a abrirem às 7h e devem encerrar às 22h, dentro do toque de recolher.”

A Magazine Luiza, da Rua 13 de Maio, está oferecendo desconto de até 80% em mais de 50 produtos. Para a gerente Josiane Emílio, a expectativa de movimentar o caixa da loja está grande. “Ano passado já foi bom e este ano, esperamos 30% a mais. Vamos estar bem empenhados e seguindo todas as medidas de biossegurança”, ressalta.

Para a temporada de compras e para o mês de dezembro, no local foram contratados 15 funcionários temporários que vão receber por hora trabalhada.

Alguns itens que estarão na promoção são televisão de 43 polegadas, da Samsung e LG, de R$ 2.100 está por R$ 1.799. A panela de arroz para cinco xícaras, de R$ 119 fica por R$ 89. Cafeteira de R$ 99 passa a ser vendida por R$ 69 e secador portátil, de R$ 69 por R$ 49.

Na Gazin, da Rua Barão do Rio Branco, não é diferente. O gerente da loja, Ivan Junior, também espera reaquecer a economia com vendas de até 30%. Serão mais de 20 produtos com ofertas de até 40%.

“As pessoas se guardaram para o dia da promoção, então, acredito que as vendas serão boas. A expectativa está grande”, diz.

(Texto: Izabela Cavalcanti)

