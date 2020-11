Fábio Trad tem alta de hospital após lutar contra covid-19

Após duas semanas internado por conta da covid-19, o Deputado Federal Fábio Trad (PSD) publicou nas redes sociais nesta quinta-feira (26) que recebeu alta e passa a se recuperar em casa.

“Já estou em casa iniciando o processo de recuperação pulmonar”, escreveu o deputado que, em seguida, fez uma série de agradecimentos aos profissionais de saúde que o atenderam, amigos e familiares.

O parlamentar, de 51 anos, foi internado no Hospital do Coração no dia 13 e chegou ocupar um leito do Centro de Terapia Intensiva (CTI). Na terça-feira (24), foi retirada a sonda nasal que o ajudava na respiração.

Veja mais:

MPMS pede adesão da população às medidas de biossegurança