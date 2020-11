MPMS pede adesão da população às medidas de biossegurança

Com o aumento de casos de covid-19 em Mato Grosso do Sul, o Ministério Público Estadual divulgou uma nota nesta quinta-feira (26) pedindo a adesão da população às medidas de biossegurança.

O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, Alexandre Magno Benites de Lacerda afirmou que, há escassez de recursos humanos e de anestésicos para intubação dos doentes em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), fato que pode culminar na morte de pessoas.

O MPMS ressaltou que continua adotando medidas judiciais e extrajudiciais para garantir o atendimento adequado das pessoas em todas as frente, mas alertou que para o sistema de saúde não entrar em colapso, é essencial que a população siga às medidas de biossegurança indicadas pelas autoridades sanitárias, como distanciamento social e uso de máscaras.

Veja mais:

2ª DP suspende atendimento e prédio passa por desinfecção