Conmebol altera datas dos confrontos entre Inter e Boca Juniors

A confirmação da morte do craque Diego Maradona, ocorrida no início da tarde desta quarta-feira (25), fez com que a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) atendesse o pedido feito pelo Boca Juniors e adiasse os confrontos entre o clube argentino e o Internacional válidos pelas oitavas de final da Libertadores da América. Além de ex-jogador do Boca Juniors, Maradona era torcedor declarado da equipe.

A partida de ida, prevista para a noite desta quarta, foi adiada para o dia 2 de dezembro, às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O jogo de volta vai ocorrer no dia 9 de dezembro, às 21h30, na Bombonera, em Buenos Aires. A Conmebol oficializou a mudança através de uma nota oficial divulgada no site da entidade.

As partidas das quartas de final entre os classificados dos duelos de Inter e Boca Juniors e Flamengo e Racing também serão adiadas. As novas datas ainda não foram divulgadas pela Conmebol.

Veja Mais:

NBA adia realização da edição 2021 do All Star Game