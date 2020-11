NBA adia realização da edição 2021 do All Star Game

A NBA (liga de basquete profissional dos Estados Unidos) anunciou nesta quarta-feira (25) que adiou a edição 2021 do All-Star Game (o jogo das estrelas). O evento, que aconteceria entre 12 e 14 de fevereiro de 2021 em Indianápolis, foi remarcado para o período de 16 a 18 de fevereiro de 2024. A causa do adiamento é a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

“O cenário atual e condições de saúde pública impedem que os Pacers, o comitê anfitrião do All-Star e a NBA possam planejar e executar como desejado as atividades do fim de semana voltadas para a experiência dos fãs no evento em Indianápolis, previsto para fevereiro de 2021”, diz o comunicado da principal entidade do basquete dos EUA.

“Embora estejamos desapontados com o fato de o All-Star Game não acontecer em Indianápolis em 2021, estamos ansiosos para que os Pacers e a cidade recebam o jogo e todos os eventos em 2024”, declarou o comissário da liga norte-americana, Adam Silver.

Assim, o All-Star não acontecerá no ano de 2021. A edição de 2022 será em Cleveland e a de 2023 acontecerá em Salt Lake City.

(Agência Brasil)

