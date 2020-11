Namorada de chargista confessa que esquartejou companheiro

A massagista Clarice Silvestre, que se identificou como namorada do chargista Marcos Antônio Rosa Borges, de 54 anos, procurou à polícia na tarde desta terça-feira (24), em São Gabriel do Oeste, e confessou ter esquartejado o companheiro.

Para à polícia, ela contou que cometeu o assassinato no sábado (21), em Campo Grande, após ter uma discussão com Marcos. Segundo a massagista, o homem a agrediu com dois tapas no rosto e, em seguida, a empurrado de uma escada. Ela conta que com a queda chegou a bater a cabeça. Logo depois, foi até a cozinha, pegou uma faca, desferiu vários golpes contra Marcos e, ainda, presenciou a vítima morrer.

A mulher ainda disse que após o assassinato foi a um bar na esquina da casa dela e, quando retornou para a residência, esquartejou o corpo da vítima e colocou em três malas. Ela chamou um motorista de aplicativo, foi até um terreno baldio, no bairro Jardim Corcovado, onde deixou o corpo e pretendia voltar depois ao local para enterrar os restos mortais. Quando retornou, não conseguiu enterrar porque havia uma grande movimentação de pessoas e decidiu colocar fogo nas malas.

Hoje, equipes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios (DEH) estiveram no terreno onde há uma casa abandona. No local, os policiais encontraram os restos mortais da vítima. A mulher está sendo trazida pela polícia para a Capital e deve ser presa.

