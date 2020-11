Luto pelo chargista Marcos Antônio Rosa

Luto

O jornal O Estado de Mato Grosso do Sul lamenta profundamente a morte do colaborador Marcos Antônio Rosa Borges, de 54 anos. Marcos era chargista do jornal desde outubro de 2006 e, ao longo destes anos, ilustrou as edições com seu traço único, carregado de humor, ironia ou tristeza, como a que estamos sentindo neste momento. Foram 14 anos interruptos com informações em forma de charge, publicada sempre na página de Opinião do jornal. Aos familiares do Marcos, desejamos forças e muito amor para atravessar esta hora tão dolorida. Nossa redação, hoje, perde um combatente, mas o legado do Marcos Borges continua em nossas páginas e na lembrança dos nossos leitores.

