Testes para covid-19 estão disponíveis nas 71 unidades

Todas as 71 unidades básicas de saúde de Campo Grande estão fazendo os exames para diagnóstico da Covid-19. Para a realização do teste rápido, não é necessário nenhum agendamento.

Segundo a Prefeitura, todas as unidades de saúde da Capital contam com o teste rápido que coleta uma gota de sangue. Esse exame é realizado a partir do 8º dia de sintoma. “Se tiver coriza, febre alta, dor de garganta ou qualquer outro sintoma gripal, o paciente pode procurar a unidade de saúde, onde passará por consulta e realizará o teste, que tem o resultado em até 20 minutos”, explica o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

Considerado padrão ouro no diagnóstico da doença, o exame de RT-PCR também está disponível para os pacientes da rede, sendo realizado em doze unidades de saúde, mediante agendamento. Para a realização do exame, é necessário que o paciente vá até um dos locais onde a coleta é feita, e, assim, terá horário marcado para o dia seguinte.

O RT-PCR é realizado nas Unidades de Saúde da Família (USFs) Batistão, Parque do Sol, 26 de Agosto, Tiradentes, Dona Neta, Moreninha, Vila Nasser, Oliveira, Nova Bahia, São Francisco, Aero Itália e Albino Coimbra. Todos os exames são feitos de segunda a sexta-feira.

Veja mais:

Estado construirá 15 pontes de concreto no Pantanal