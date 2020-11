Estado construirá 15 pontes de concreto no Pantanal

Serão construídas 15 pontes de concreto nos pantanais da Nhecolândia e Nabileque, em Corumbá, que vão substituir às estruturas de madeira que foram destruídas pelo fogo durante o período de queimadas no bioma. A informação foi confirmada pelo Governo do Estado.

Por determinação do governador Reinaldo Azambuja, a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) já iniciou os procedimentos para elaboração dos projetos de engenharia, com previsão de licitar nove pontes ainda este ano, com investimento total de R$ 10,5 milhões.

As travessias de concreto serão construídas nas rodovias MS-184 (Estrada-Parque), MS-243, MS-325 e MS-195, em parceria com o Ministério de Desenvolvimento Regional e Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec). As obras integram as ações do governo na decretação de estado de emergência na região.

Das 15 pontes projetadas, nove já foram aprovadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional com recursos já alocados. As outras seis estão em processo de avaliação técnica e financeira pelo órgão federal.

Técnicos do Ministério virão ao Estado nesta segunda-feira (23) para conhecer in loco, acompanhados por bombeiros militares da Defesa Civil do Estado, os pontos onde serão construídas as pontes. A decisão do Governo do Estado de apressar a contratação das obras visa aproveitar o período de seca na região.

Para o presidente do Sindicato Rural de Corumbá – maior município pantaneiro -, Luciano Aguilar Leite, a construção de pontes de concreto na região é uma reivindicação antiga do setor produtivo e do trade turístico, proporcionando acesso o ano todo – na seca e na cheia.

(Com informações do Portal Governo do Estado)

