Com aumento de 100% soja deve render R$ 20,7 bilhões em MS

Mesmo com uma leve desvalorização nesta semana, os preços da saca de soja já subiram mais de 100% em relação ao mesmo período do ano passado em Mato Grosso do Sul. Com isso o rendimento da oleaginosa deve bater o recorde de R$ 20,7 bilhões,, segundo relatório divulgado esta semana pelo Ministéiro da Agricultura. De acordo com dados do último boletim do Siga-MS, da Famasul e Aprosoja, entre os dias 9 e 16 de novembro a saca de soja no MS teve ligeira desvalorização de 0,58%, sendo cotada a R$ 170,88.

As cotações seguiam ritmo crescente nas últimas semanas, mas os preços internos da soja recuaram pressionados especialmente pela desvalorização do dólar ante o real e as boas perspectivas para a safra 2020/21. O preço médio do mês de novembro ficou em R$ 173,28 a saca no comparativo com novembro do ano passado, houve avanço nominal de 115,68%, quando a oleaginosa havia sido cotada, em média, a R$ 80,34 a saca.

Esse valor não significa que o produtor realizou ou esteja realizando negociações neste preço, isso ocorre em deecorrência da intensa exportação de soja brasileira e sul-mato-grossense no período, de forma que praticamente não existe soja a ser comercializada até a colheita da safra de soja 2020/2021, que ocorrerá apenas no fim de janeiro de 2021.

Segundo levantamento realizado pela Granos Corretora, até 9 de novembro, o Estado de MS já havia comercializado 54,50% da safra 2020/21, avanço de 12 pontos percentuais quando comparado a igual período de 2019, para a safra 2019/20.

(Texto: Rosana Siqueira)

