Governo do Estado faz “Dia D” contra a dengue neste sábado

Governo do Estado realiza neste sábado (21), o “Dia D” de combate à Dengue, Chikungunya e Zika, que integra a Campanha “Aproveite a Quarentena e Limpe o seu Quintal”. A ação é realizada no bairro Estrela do Sul e em 23 municípios do Estado.

O Dia D conta com a participação dos bombeiros que atuam nas ações desenvolvidas em Campo Grande, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), e nas demais cidades do interior do Estado.

Para o secretário Estadual de Saúde, Geraldo Resende, a população não deve descuidar do Aedes aegypti. “É preciso lembrar que a Dengue tem feito vítimas em nosso Estado, por isso a importância desta campanha. A comunidade deve estar atenta porque 80% dos reservatórios com proliferação estão nas casas das pessoas”.

Dia D

Os participantes do Dia D percorrem as principais ruas do Estrela do Sul e a campanha deve priorizar também os demais bairros com maior registro de incidência de casos de Dengue em Campo Grande.

Em parceria com a SES, o Corpo de Bombeiros Militar disponibilizou cerca de 20 militares, além de drones que auxiliam os agentes na identificação de possíveis focos do mosquito em quintais, calhas, caixa d’águas e telhados. Duas viaturas também dão suporte à campanha, sendo um caminhão Auto Plataforma Área e uma Viatura do Sistema de Comando de Incidentes.

Já nos municípios de Dourados, Corumbá, Ponta Porã, Três Lagoas, Aquidauna, Anastácio, Jardim, Bonito, Nova Andradina, Paranaíba, Coxim, Naviraí, Chapadão do Sul, Caarapó, Fátima do Sul, Ivinhema, Mundo Novo, Maracaju, Porto Murtinho, Aparecida do Taboado, Amambai, Bataguassu e Costa Rica, os militares do Corpo de Bombeiros Militar fazem blitz educativas em pontos estratégicos, com trabalho de conscientização à população.

Como parte da rede de apoio à Campanha da Secretaria Estadual de Saúde (SES), a Sesau vai disponibilizou cerca de 60 agentes de saúde e de endemias e mais 10 supervisores que fazem o mutirão para vistoriar os imóveis, inclusive aqueles que se encontrarem fechados.

