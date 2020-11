Após aglomerações em feriados, Bonito volta a ter toque de recolher

Após recorrentes aglomerações e descumprimento dos protocolos de biossegurança nos últimos feriados, o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), em acordo com a Prefeitura de Bonito, decidiu pela volta do toque de recolher no município. A medida impõe restrições de deslocamento das 0h às 5h da manhã, e é válida até 18 de dezembro.

A decisão foi deferida pela juíza Adriana Lampert. Com a atualização do Programa Prosseguir, Bonito está em bandeira vermelha. Nesta categoria, é recomendável que apenas serviços essenciais devem ficar abertos.

Conforme o boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde), o município já registrou 652 casos de COVID-19, e nove mortes. De acordo com o secretário de Turismo de Bonito, Augusto Mariano, em nenhum momento se falou em lockdown. “Temos a pandemia de COVID-19 sob controle e ontem (19) tínhamos apenas 20 casos em recuperação”, disse.

A queima de fogos na Praça da Liberdade será suspensa e fica proibido o consumo de bebida alcoólica e de narguilé, caixas térmicas, coolers, isopores e similares em vias públicas. Mariano salientou que esta foi uma medida para evitar aglomerações nas festas de virada de ano, período que costuma registrar recordes de visitantes.

