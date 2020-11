Com variação de 231%, tomate é o vilão da semana na cesta básica

Na pesquisa de preço, consumidor pode economizar até R$ 56,85

A cada semana, o consumidor tem um motivo diferente para sentir a “facada” no bolso na hora das compras e, desta vez, o quilo do tomate foi o responsável. O produto apresentou forte variação de 231,10%, custando de R$ 2,99 a R$ 9,90. O preço médio obtido foi de R$ 6,43. Por outro lado, na pesquisa semanal realizada pela equipe de reportagem do jornal

, o óleo de 900 ml foi a mercadoria que teve menos diferença no custo, com leve variação de 3,36%.

No Atacadão está por R$ 7,15 e no Nunes R$ 7,39. O consumidor pagará aproximadamente R$ 7,28 no geral. Outro produto com majoração no setor de hortifrúti foi a batata, com 100,28% de variação e preço médio de R$ 5,80. No Atacadão está R$ 3,49 contra R$ 6,99 no Extra e no Comper. A cebola custa entre R$ 2,19 e R$ 3,99 (82,19%), com valor médio de R$ 3,19.

Na lista de compras, o sal refinado de 1 kg, da marca Cisne, variou de R$ 2,49 a R$ 5,59 (124,50%). O valor médio ficou em R$ 3,55. Em seguida está o açúcar refinado de 1 quilo, com 99,66% de diferença, com preço de R$ 2,95 a R$ 5,89. O consumidor vai pagar, em média, R$ 3,80.

A farinha de trigo de 1 quilo variou 72,86%, custando aproximadamente R$ 3,50 entre um supermercado pesquisado e outro. O preço mínimo foi encontrado no Nunes por R$ 2,69 e no Pires por R$ 4,65.

Para os amantes do café, a notícia é positiva. O produto da marca três corações, de 500 gramas, teve leve diferença entre os mercados pesquisados, com 18,95% e custo médio de R$ 9,04. No Atacadão e no Extra foi encontrado por R$ 8,39 e no Pires R$ 9,98.

O arroz de 5 quilos e o feijão de 1 quilo apresentaram variação de 38,31% e 45,54%. No Pires, o arroz está R$ 21,90 e no Comper R$ 30,29, com preço médio de R$ 27,58. Enquanto o feijão sai a R$ 5,49 no Pires e a R$ 7,99 no Extra e no Comper, obtendo valor aproximadamente de R$ 6,81.

