Polícia identifica suspeito que matou homem nas Moreninhas

Delegado comentou que irmão da vítima foi encaminhado para a delegacia

A Polícia Civil identificou o autor dos disparos que mataram Gilmar da Silva na tarde nesta quinta-feira (19), no bairro Moreninhas III. O delegado responsável pelo caso, Nilson Friedrich, afirmou que o suspeito já foi identificado, mas ainda não foi preso.

Conforme apurado pelo jornal O Estado Online, o irmão mais novo da vítima, Robson, foi encaminhado à 4º DP para prestar depoimento. Conhecido na região como “Robinho”, testemunhas no local declararam que ele é usuário de drogas.

O crime aconteceu na avenida Araticun quando Gilmar passava pelo local de moto e viu que o irmão estava envolvido em uma briga. Gilmar tentava defender o irmão quando o autor do crime fez três disparos. Dois no tórax e um no pescoço.

Até o fechamento desta matéria o suspeito não tinha sido encontrado.

