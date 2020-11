Dólar encerra em queda e vai a R$ 5,31

Nesta quinta-feira (19), o dólar à vista caiu 0,45%, a 5,3131 reais na venda, após perder 0,74%, a 5,2975 reais, na mínima intradiária.

Esse é o menor patamar para um encerramento desde 17 de setembro (5,2319 reais). Na B3, o dólar futuro recuava 0,91%, a 5,3160 reais, às 17h23.

No exterior, pares tradicionais do real como peso mexicano (+1,1%), rand sul-africano (+0,4%) e lira turca (+2,2%) também apreciavam. O índice do dólar frente a uma cesta de divisas fortes cedia 0,15% no fim da tarde.

Ibovespa

O Ibovespa subiu 0,52%, a 106.669,90 pontos, mantendo o sinal positivo na semana em 1,86%. O volume financeiro somou 27 bilhões de reais.

No melhor momento, encostou em 107 mil pontos, mas faltou fôlego para superar o patamar e buscar novas máximas da semana, com o avanço da Covid-19 e novas medidas restritivas sendo adotadas por vários países minando apostas mais otimistas.

(Com informações do Site Reuters Brasil)

Veja mais:

