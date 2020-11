Black Friday: 85% dos comerciantes devem fazer promoções

Pesquisa realizada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) aponta que 85% dos comerciantes entrevistados devem participar da Black Friday. O estudo foi divulgado nesta quinta-feira (19).

Segundo o levantamento, os empresários vão participar com ofertas, descontos e até parcelamentos nas vendas. A pesquisa revela que os comerciantes estão com esperanças neste período atípico de fim de ano.

Conforme a ACICG, 79% dos que responderam acreditam no aumento nas vendas durante a Black Friday, e destes, 60% esperam vender até 10% mais, e 31% consideram que suas vendas aumentarão em até 20%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 17 de novembro com empresários dos segmentos de vestuário, utilidades, eletrônicos, calçados, serviços, entre outros. As contratações de profissionais temporários também foram citadas no levantamento, e 85% das empresas afirmaram que vão ampliar suas equipes para a data.

Para atrair os consumidores, 44,3% dos entrevistados disseram que vão oferecer descontos em produtos e serviços; 45,4% vão investir em ofertas, e 14,7% vão conceder parcelamentos especiais nas vendas. Entre as empresas que darão descontos, cerca de 89% disseram que eles podem chegar a até 50%. Já as empresas que vão oferecer parcelamentos especiais, 40% delas pretendem parcelar as vendas em até 10 vezes sem juros; 40% vão parcelar as vendas em até 12 vezes sem juros, e 20% vão oferecer condição de parcelamento em até 24 vezes sem juros.

ACICG na Black Friday

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) também vai participar da Black Friday em 2020. Entre os dias 23 a 27 de novembro de 2020, a entidade vai oferecer 50% de desconto na taxa de adesão para novos associados. As empresas que contratarem linhas novas de telefonia móvel empresarial (soluções que a entidade oferece exclusivamente para associados) começarão a pagar somente a partir de janeiro.

A entidade também oferece desconto de 25% na aquisição do Certificado Digital para pessoa física e jurídica, 15% na taxa de adesão no plano de Saúde Santa Casa e, ainda, o consumidor que quiser consultar o score SCPC Boa Vista também terá 20% de desconto no período.

Institucional

(Com informações da ACICG)

Veja mais:

Prosseguir aponta que 13 municípios tiveram agravamento do quadro da covid-19