Dólar tem variação de 0,07% e permanece R$5,33

Nesta quarta-feira (18), o dólar à vista teve variação positiva de positiva de 0,07%, a 5,3372 reais na venda, bem longe da mínima do dia, de 5,2745 reais (-1,11%), atingida no fim da manhã.

Na máxima, alcançada pouco antes das 16h30, a cotação foi a 5,3492 reais, alta de 0,29%. Outros ativos de risco mostraram piora. O principal índice das ações brasileiras caía 0,7% no fim da tarde, enquanto o S&P 500, em Wall Street, cedia cerca de 0,3%, após subir também 0,3% no melhor momento do dia.

Ibovespa

O Ibovespa recuou 1,05%, a 106.119,09 pontos. O volume financeiro somou 37,5 bilhões de reais, em sessão também marcada pelo vencimento de opções sobre o Ibovespa.

Na véspera, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subiu a 107.248,63 pontos, maior patamar de fechamento desde o início de março, algumas semanas antes das decretações de quarentena no país.

(Com informações do Site Reuters Brasil)

