Chuva durou 40 minutos e ventos chegaram a 45km/h

Chuva durante a tarde desta quarta-feira (18) foi rápida, mas os ventos chegaram a 45km/h, de acordo com a especialista em meteorologia e coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Franciane Rodrigues.

Apesar da velocidade dos ventos, até o momento não houve estragos. O temporal durou cerca de 40 minutos e chegou a alagar alguns pontos da cidade.

Na tarde de ontem (17), a chuva de 20 minutos causou estragos em alguns bairros da Capital e o Corpo de Bombeiros atendeu 13 ocorrências de quedas de árvores.

Veja mais:

Meteorologia prevê mais chuva para o Estado nesta quarta-feira