Após temporal, Prefeitura irá limpar estragos da chuva

A Prefeitura irá realizar limpeza em alguns bairros da Capital que foram afetados pelo temporal de terça-feira (17).

Conforme informações da PMCG, árvores de grande porte caíram e obstruíram a via nas Ruas Augusto dos Anjos e a Rua José Barbosa Rodrigues, ambas no Bairro Panamá. No local uma equipe está trabalhando com um caminhão, que fará a retirada da árvore.

Outra equipe está na Avenida Brigadeiro Thiago e Rua Elesbão Murtinho, no Bairro Universitário, onde mais uma árvore caiu. A Sisep trabalha na remoção dos galhos das árvores e desobstrução das vias.

De acordo com a Secretaria, são mais de 30 trabalhadores, quatro caminhões e duas pás carregadeiras envolvidas na operação que tem como prioridade desobstruir as vias, fazendo ainda a remoção de galhos e trincos.

Em relação aos semáforos há equipes da Agetran nas ruas fazendo a assistência dos aparelhos desde o término da chuva. Os semáforos param de funcionar devido à oscilação ou falta de energia elétrica e conforme a energia para de oscilar e a tensão se normaliza, os semáforos vão sendo restabelecidos.

Veja Mais:

Árvore cai durante temporal e deixa bairro sem energia elétrica