Bebê de um ano é internado após ingerir maconha do pai

A criança recebeu alta durante a madrugada

Bebê de um ano deu entrada na Santa Casa de Campo Grande na madrugada de terça-feira (17) após sofrer intoxicação por maconha. A criança teria ingerido a droga de forma acidental. O ilícito pertencia ao pai do menor que foi encaminhado à delegacia.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a mãe levou a criança primeiro para ser atendida no Centro Regional de Saúde (CRS) do bairro Aero Rancho. Na unidade, o médico responsável registrou que o menino chegou até o local sonolento, porém ao ser estimulado começou a chorar muito.

Os policiais foram acionados por volta das 23h quando o bebê deu entrada na Santa Casa. No local, a mãe relatou que o marido é usuário de maconha e que ele possivelmente deixou a substância cair no chão o que levou a criança a ingerir a droga. O homem foi até o hospital e confirmou a versão relatada pela mulher

As autoridades informaram o Conselho Tutelar, mas não obtiveram resposta até o momento da ocorrência. O pai do bebê foi encaminhado para a delegacia.

Conforme apurado pelo jornal O Estado Online, a Santa Casa confirmou que o bebê ficou em observação na pediatria e recebeu alta na madrugada de ontem após apresentar estabilidade no quadro clínico.

