Forças Armadas vai auxiliar na logística e segurança do Enem

Este ano, as Forças Armadas vai prestar apoio logístico ao Ministério da Educação (MEC), durante a aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A medida se deu após solicitação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Por causa da pandemia do novo coronavírus, as provas impressas serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro. Na versão digital, o exame será nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Na portaria, publicada nesta quarta-feira (18) no Diário Oficial da União, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva autoriza a atuação das forças.

Segundo o Inep, há 5.783.357 inscritos para o Enem, sendo 5.687.271 para o exame impresso e 96.086 para o digital, que é novidade nesta edição. Esta não é a a primeira vez que militares são requisitados para auxiliar na logística e também na segurança do exame.

