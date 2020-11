Rematrícula de alunos da Reme será automática

Pela primeira vez, a rematrícula dos alunos que estudam na Rede Municipal de Ensino (Reme) será automática, essa medida foi adotada para a prevenção da covid-19. Já as matrículas para alunos que desejam mudar de escola ou sair da Reme começaram na segunda-feira (16) e seguem até dia 14 de dezembro.

Nesse caso, os pais ou responsáveis devem comparecer à secretaria da unidade para realizar os procedimentos necessários. O critério muda para alunos novos que devem fazer a pré-matrícula no site ou no telefone 0800 615 15 15, a partir do dia 1º até o dia 15 de dezembro. A designação será divulgada no site da matrícula e nas escolas da Reme no dia 5 de janeiro de 2021.

Após a divulgação dessa lista, os pais ou responsáveis devem procurar a escola de designação para a conclusão da matrícula, no período de 5 a 15 de janeiro 2021. Caso não compareçam, o aluno pode perder a vaga.

EMEI

A vaga de crianças que já são das Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) também está garantida para 2021. Em caso de quem vai mudar de escola ou sair da Emei, os pais e responsáveis também devem comparecer à secretaria da unidade no prazo estabelecido.

Para alunos novos, o site da Secretaria Municipal de Educação (Semed) divulgará duas listagens das crianças contempladas com as vagas para o ano de 2021. A primeira lista vai ser divulgada dia 1º de dezembro e os responsáveis devem comparecer à Emei com os documentos solicitados, no período de 1º a 15 de dezembro. Já a segunda lista será divulgada no dia 28 de janeiro de 2021 e os pais também devem seguir o mesmo procedimento a partir do dia 28 de janeiro a 10 de fevereiro de 2021 para confirmarem a matrícula.

Aqueles que desejam uma vaga e ainda não cadastraram a criança devem entrar em contato com a Divisa da Central de Matrículas da Semed pelo telefone 0800 615 15 15.

Veja mais:

Associação médica faz alerta sobre alta de casos de covid-19